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Загибель Галини Гатчінс: суддя відхилив клопотання Алека Болдвіна про зняття обвинувачення в ненавмисному вбивстві

Загибель Галини Гатчінс: суддя відхилив клопотання Алека Болдвіна про зняття обвинувачення в ненавмисному вбивстві

Київ • УНН

 • 27194 перегляди

Клопотання Алека Болдвіна про зняття звинувачень у ненавмисному вбивстві у зв'язку зі смертельною стріляниною на зйомках фільму «Іржа» у 2021 році, внаслідок якої загинула кінооператорка українського походження Галина Гатчінс, було відхилено американським суддею, а судовий розгляд справи призначено на липень.

Суддя у США відхилив клопотання актора Алека Болдвіна про зняття обвинувачення у ненавмисному вбивстві у зв'язку зі смертельною стріляниною на знімальному майданчику фільму "Іржа" у 2021 році, через яку загинула операторка українського походження Галина Гатчінс, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Суд над Болдвіном заплановано на липень.

Болдвін стверджував, що він не натискав на спусковий гачок, а лише відвів курок пістолета. Він також стверджував, що не винен у смерті Гатчінс, оскільки не знав, що у зброї були бойові набої, і тому що на знімальному майданчику не мало бути бойових набоїв.

У квітні зброярка Ханна Гутьєррес-Рід, яка працювала на знімальному майданчику, була засуджена до 18 місяців ув'язнення. Минулого тижня вона оскаржила вирок.

66-річному Болдвіну в січні велике журі висунуло нове обвинувачення в ненавмисному вбивстві після того, як прокурори заявили, що з'явилися нові речові докази. Він не визнав себе винним.

Подібні обвинувачення проти актора, володаря премії "Еммі", було знято минулого року, лише за два тижні до початку кримінального процесу проти нього.

Адвокати Болдвіна подали заяву про припинення справи на початку цього місяця, звинувативши прокурорів у "неетичному приниженні" та "порушенні майже всіх правил", щоб домогтися висунення актору обвинувачення великим журі.

На віртуальному слуханні 17 травня Алекс Спіро та Люк Нікас представили свої аргументи перед суддею окружного суду Нью-Мексико Мері Марлоу Соммер.

"Ця справа пов'язана з нещасним випадком на самій межі кримінального права", - сказав Спіро.

Він зазначив, що обвинувачення раніше було знято, перш ніж спеціальні прокурори штату повернули їх назад, заявивши, що вони хотіли "смирити" Болдвіна.

У п'ятницю ввечері суддя Соммер відхилила клопотання, відхиливши аргументи про те, що процес великого журі був упередженим щодо актора.

У своїй заяві адвокати Болдвіна заявили: "Ми з нетерпінням чекаємо нашого дня в суді".

Доповнення

42-річну Галину Гатчінс було застрелено з пістолета, який Болдвін використав під час репетиції на зйомках вестерну "Іржа", що знімався в Нью-Мексико. Внаслідок інциденту був також був поранений режисер Джоел Соуза.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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