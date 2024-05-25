ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Гибель Галины Хатчинс: судья отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве

Гибель Галины Хатчинс: судья отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве

Киев  •  УНН

25 мая 2024, 17:15  •  10837 просмотра

Read in English

Ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинений в непредумышленном убийстве в связи со смертельной стрельбой на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году, в результате которой погибла кинооператор украинского происхождения Галина Гатчинс, было отклонено американским судьей, а судебное рассмотрение дела назначено на июль.

Судья в США отклонил ходатайство актера Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве в связи со смертельной стрельбой на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году, из-за которой погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Суд над Болдуином запланирован на июль.

Болдуин утверждал, что он не нажимал на спусковой крючок, а лишь отвел курок пистолета. Он также утверждал, что не виноват в смерти Хатчинс, поскольку не знал, что в оружии были боевые патроны, и потому что на съемочной площадке не должно было быть боевых патронов.

В апреле оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, которая работала на съемочной площадке, была приговорена к 18 месяцам заключения. На прошлой неделе она обжаловала приговор.

66-летнему Болдуину в январе большое жюри выдвинуло новое обвинение в непредумышленном убийстве после того, как прокуроры заявили, что появились новые вещественные доказательства. Он не признал себя виновным.

Подобные обвинения против актера, обладателя премии "Эмми", были сняты в прошлом году, всего за две недели до начала уголовного процесса против него.

Адвокаты Болдуина подали заявление о прекращении дела в начале этого месяца, обвинив прокуроров в "неэтичном унижении" и "нарушении почти всех правил", чтобы добиться выдвижения актеру обвинения большим жюри.

На виртуальном слушании 17 мая Алекс Спиро и Люк Никас представили свои аргументы перед судьей окружного суда Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер.

"Это дело связано с несчастным случаем на самой грани уголовного права", - сказал Спиро.

Он отметил, что обвинения ранее были сняты, прежде чем специальные прокуроры штата вернули их обратно, заявив, что они хотели "смирить" Болдуина.

В пятницу вечером судья Соммер отклонила ходатайство, отклонив аргументы о том, что процесс большого жюри был предвзятым в отношении актера.

В своем заявлении адвокаты Болдуина заявили: "Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде".

Дополнение

42-летняя Галина Хатчинс была застрелена из пистолета, который Болдуин использовал во время репетиции на съемках вестерна "Ржавчина", снимавшегося в Нью-Мексико. В результате инцидента был также был ранен режиссер Джоэл Соуза.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  104478 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  107047 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  131568 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  123034 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  123128 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115377 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107342 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101437 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  97796 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  178735 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Новости по теме
Гибель Галины Хатчинс: судья отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве

Гибель Галины Хатчинс: судья отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве

  •  10837 просмотра
Удар рф по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 12

Удар рф по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 12

  •  22198 просмотра
В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать

В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать

  •  20114 просмотра
Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень

Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень

  •  19765 просмотра
Все сказали - нет: Зеленский о просьбе к Байдену и ЕС ввести санкции против рф перед вторжением

Все сказали - нет: Зеленский о просьбе к Байдену и ЕС ввести санкции против рф перед вторжением

  •  20041 просмотра
Атака рф на Харьков: в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету

Атака рф на Харьков: в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету

  •  18338 просмотра
В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

  •  34511 просмотра
Оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету Харькова авиационным боеприпасом УМБП Д-30 - прокуратура

Оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету Харькова авиационным боеприпасом УМБП Д-30 - прокуратура

  •  30771 просмотра
Если бы у Украины было больше современных систем ПВО и авиации, то российский террор стал бы просто невозможным - Зеленский

Если бы у Украины было больше современных систем ПВО и авиации, то российский террор стал бы просто невозможным - Зеленский

  •  27847 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 35

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 35

  •  25520 просмотра

Популярные

Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

  •  101218 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

  •  101950 просмотра
Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

  •  104980 просмотра
Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

  •  103347 просмотра
Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

  •  87010 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  178735 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:00  •  173108 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  251035 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  288031 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  384365 просмотра

Гибель Галины Хатчинс: судья отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве

Ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинений в непредумышленном убийстве в связи со смертельной стрельбой на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году, в результате которой погибла кинооператор украинского происхождения Галина Гатчинс, было отклонено американским судьей, а судебное рассмотрение дела назначено на июль.

Криминал и ЧП •   •  10837 просмотра
Гибель Галины Хатчинс: судья отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве

Удар рф по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 12

Количество пострадавших по центру Харькова возросло до 12. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть подросток.

Общество •   •  22198 просмотра
Удар рф по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 12

В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать

Из-за пожара в Вышгородском районе под Киевом качество воздуха может ухудшиться в некоторых районах, таких как Оболонский и Подольский, если направление ветра изменится, поэтому рекомендуется держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе.

Общество •   •  20114 просмотра
В Киеве может ухудшиться качество воздуха: в каких районах и что делать

Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень

Шесть человек, в том числе 13-летний мальчик, получили ранения в результате нападения россиян на центральную часть Харькова.

Война •   •  19765 просмотра
Удар рф по центру Харькова: шесть человек ранены, среди них - 13-летний парень

Все сказали - нет: Зеленский о просьбе к Байдену и ЕС ввести санкции против рф перед вторжением

Перед вторжением россии президент Украины Зеленский обратился к США и ЕС с просьбой ввести превентивные санкции против россии, путина и энергетического сектора, но они отказались, что привело к большим человеческим потерям для Украины.

Война •   •  20041 просмотра
Все сказали - нет: Зеленский о просьбе к Байдену и ЕС ввести санкции против рф перед вторжением

Атака рф на Харьков: в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету

Российские авиационные снаряды попали в строительный гипермаркет в Харькове, вызвав масштабный пожар и по меньшей мере 35 жертв, из которых 15 человек до сих пор считаются пропавшими без вести среди более 200 присутствующих в здании.

Общество •   •  18338 просмотра
Атака рф на Харьков: в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету

В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

Взрыв снова прогремел в Харькове. По словам городского головы Терехова, предварительно - центральные районы.

Общество •   •  34511 просмотра
В Харькове снова прогремел взрыв: предварительно - центральные районы

Оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету Харькова авиационным боеприпасом УМБП Д-30 - прокуратура

Российский удар по строительному гипермаркету в Харькове авиационным боеприпасом вызвал масштабный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 2 человека и более 35 получили ранения, многие из которых до сих пор считаются пропавшими без вести.

Война •   •  30771 просмотра
Оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету Харькова авиационным боеприпасом УМБП Д-30 - прокуратура

Если бы у Украины было больше современных систем ПВО и авиации, то российский террор стал бы просто невозможным - Зеленский

Если бы Украина имела более адекватные, современные системы противовоздушной обороны и авиации, российские военно-воздушные силы уже потерпели бы такой же крах, как и их Черноморский флот, а российский террор стал бы просто невозможным.

Война •   •  27847 просмотра
Если бы у Украины было больше современных систем ПВО и авиации, то российский террор стал бы просто невозможным - Зеленский

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 35

российская атака на строительный гипермаркет в Харькове привела к 35 пострадавшим. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.

Война •   •  25520 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 35