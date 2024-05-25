Гибель Галины Хатчинс: судья отклонил ходатайство Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве

Судья в США отклонил ходатайство актера Алека Болдуина о снятии обвинения в непредумышленном убийстве в связи со смертельной стрельбой на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году, из-за которой погибла оператор украинского происхождения Галина Хатчинс, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Суд над Болдуином запланирован на июль.

Болдуин утверждал, что он не нажимал на спусковой крючок, а лишь отвел курок пистолета. Он также утверждал, что не виноват в смерти Хатчинс, поскольку не знал, что в оружии были боевые патроны, и потому что на съемочной площадке не должно было быть боевых патронов.

В апреле оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, которая работала на съемочной площадке, была приговорена к 18 месяцам заключения. На прошлой неделе она обжаловала приговор.

66-летнему Болдуину в январе большое жюри выдвинуло новое обвинение в непредумышленном убийстве после того, как прокуроры заявили, что появились новые вещественные доказательства. Он не признал себя виновным.

Подобные обвинения против актера, обладателя премии "Эмми", были сняты в прошлом году, всего за две недели до начала уголовного процесса против него.

Адвокаты Болдуина подали заявление о прекращении дела в начале этого месяца, обвинив прокуроров в "неэтичном унижении" и "нарушении почти всех правил", чтобы добиться выдвижения актеру обвинения большим жюри.

На виртуальном слушании 17 мая Алекс Спиро и Люк Никас представили свои аргументы перед судьей окружного суда Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер.

"Это дело связано с несчастным случаем на самой грани уголовного права", - сказал Спиро.

Он отметил, что обвинения ранее были сняты, прежде чем специальные прокуроры штата вернули их обратно, заявив, что они хотели "смирить" Болдуина.

В пятницу вечером судья Соммер отклонила ходатайство, отклонив аргументы о том, что процесс большого жюри был предвзятым в отношении актера.

В своем заявлении адвокаты Болдуина заявили: "Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде".

Дополнение

42-летняя Галина Хатчинс была застрелена из пистолета, который Болдуин использовал во время репетиции на съемках вестерна "Ржавчина", снимавшегося в Нью-Мексико. В результате инцидента был также был ранен режиссер Джоэл Соуза.