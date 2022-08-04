Загримувався та підробив документи: у Києві зловмисник намагався зняти 23 млн грн з чужого рахунку

Цитата

«... викрито та повідомлено про підозру шахраю, який користуючись воєнним станом, намагався заволодіти грошовими коштами особи, яка вимушено покинула територію України (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)», - ідеться в повідомленні.



Деталі

За попередніми даними, зловмиснику стало відомо про те, що власник банківського рахунку, на якому знаходиться 23 млн гривень, виїхав з України у зв’язку з російською військовою агресією. Видаючи себе за вказаного чоловіка та підробивши документи на його ім’я, зловмисник надав працівнику банку, у якому відкрито рахунок, заяву про зміну номеру телефону, за яким проводиться ідентифікація клієнта.

Того ж дня в іншому відділенні цієї ж банківської установи, повторно видаючи себе за власника рахунку, шахрай подав заяву на відкриття іншого рахунку з одночасним виготовленням нової банківської платіжної картки і подальшим доступом до банківського рахунку потерпілого.

Незважаючи на якість підроблених документів та спроби шахрая шляхом гримування бути візуально схожим на дійсного власника рахунку, його було викрито та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі понад 740 тис. гривень.

Крім того, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення ще 18 епізодів заволодіння грошовими коштами громадян за аналогічною схемою, вчинених у інших районах столиці.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення

Правоохоронці Обухівщини за добу затримали трьох осіб, що підозрюються в мародерстві.