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Загримувався та підробив документи: у Києві зловмисник намагався зняти 23 млн грн з чужого рахунку

Загримувався та підробив документи: у Києві зловмисник намагався зняти 23 млн грн з чужого рахунку

Київ • УНН

 • 107222 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Києві викрили шахрая, який за допомогою гриму та підроблених документів намагався зняти з чужого рахунку 23 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує УНН.

Цитата

«... викрито та повідомлено про підозру шахраю, який користуючись воєнним станом, намагався заволодіти грошовими коштами особи, яка вимушено покинула територію України (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, зловмиснику стало відомо про те, що власник банківського рахунку, на якому знаходиться 23 млн гривень, виїхав з України у зв’язку з російською військовою агресією. Видаючи себе за вказаного чоловіка та підробивши документи на його ім’я, зловмисник надав працівнику банку, у якому відкрито рахунок, заяву про зміну номеру телефону, за яким проводиться ідентифікація клієнта.

Того ж дня в іншому відділенні цієї ж банківської установи, повторно видаючи себе за власника рахунку, шахрай подав заяву на відкриття іншого рахунку з одночасним виготовленням нової банківської платіжної картки і подальшим доступом до банківського рахунку потерпілого.

Незважаючи на якість підроблених документів та спроби шахрая шляхом гримування бути візуально схожим на дійсного власника рахунку, його було викрито та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі понад 740 тис. гривень.

Крім того, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення ще 18 епізодів заволодіння грошовими коштами громадян за аналогічною схемою, вчинених у інших районах столиці.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення 

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