Загримировался и подделал документы: в Киеве злоумышленник пытался снять 23 млн грн с чужого счета

Цитата

"... разоблачено и сообщено о подозрении мошеннику, который пользуясь военным положением, пытался завладеть денежными средствами лица, вынужденно покинувшего территорию Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 статьи 15, ч. 4 статьи 190 УК Украины (34)", - говорится в сообщении.



Детали

По предварительным данным, злоумышленнику стало известно о том, что владелец банковского счета, на котором находится 23 млн гривен, уехал из Украины в связи с российской военной агрессией. Выдавая себя за указанного мужчину и подделав документы на его имя, злоумышленник предоставил работнику банка, в котором открыт счет, заявление об изменении номера телефона, по которому проводится идентификация клиента.

В тот же день в другом отделении этого же банковского учреждения, повторно выдавая себя за владельца счета, мошенник подал заявление на открытие другого счета с одновременным изготовлением новой банковской платежной карты и последующим доступом к банковскому счету потерпевшего.

Несмотря на качество поддельных документов и попытки мошенника путем гримирования быть визуально похожим на действительного владельца счета, он был разоблачен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме более 740 тыс. гривен.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению еще 18 эпизодов завладения денежными средствами граждан по аналогичной схеме, совершенной в других районах столицы.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

Правоохранители Обуховского района за сутки задержали трех человек, подозреваемых в мародерстве.