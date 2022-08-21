Загострення ядерного шантажу рф: в Україні з'являться сигналів повітряної тривоги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Через загострення ядерного шантажу рф деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Про це деться у повідомленні Центру протидії дезінформації, передає УНН.
Як розпізнати нові сигнали тривоги?
Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.
Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.
Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
Додамо
У Центрі протидії дезінформації нагадали, що у разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
"Застерігаємо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення: негайно слідуйте до найближчого укриття; пам’ятайте про правило 2-х стін та 2-х виходів", - йдеться у повідомленні.