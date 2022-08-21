Обострение ядерного шантажа рф: в Украине появятся сигналы воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Из-за обострения ядерного шантажа россии некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации, передает УНН.
Как распознать новые сигналы тревоги?
Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.
Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.
Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.
Добавим
В Центре противодействия дезинформации напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.
"Предостерегаем! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Во время ее объявления: немедленно следуйте в ближайшее укрытие; помните о правиле 2-х стен и 2-х выходов", - говорится в сообщении.