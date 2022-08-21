Обострение ядерного шантажа рф: в Украине появятся сигналы воздушной тревоги

Как распознать новые сигналы тревоги?

Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

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В Центре противодействия дезинформации напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

"Предостерегаем! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Во время ее объявления: немедленно следуйте в ближайшее укрытие; помните о правиле 2-х стен и 2-х выходов", - говорится в сообщении.