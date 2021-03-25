Загострення на Донбасі: США направить сигнал "за потреби" - топ-дипломат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. США готові за потреби надсилати сигнали для послаблення напруги у разі ескалації Росії на сході України. Про це сказав заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент в інтерв’ю “Голосу Америки”, передає УНН.
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“Ми дуже стурбовані. У відкритих джерелах з’являється інформація про дії на лінії зіткнення. Нові траншеї біля старого аеропорту, закриття пунктів пропуску та гуманітарного доступу. Ми уважно спостерігаємо і, безумовно, плануємо надсилати сигнали за потреби. Я думаю, що головне — це наші очікування щодо Росії...”, — заявив Кент.
Деталі
Дипломат підкреслив, що Росія повинна виконати ті зобов’язання, які президент РФ Владімір Путін взяв на себе в лютому 2015 року — під час узгодження Мінських угод.
“Повне припинення вогню, відкликання російських військ з України, і відновлення Україною контролю над своїм кордоном. Нині, сім років потому, Росія не виконала своїх зобов’язань”, — додав Кент.
Що було раніше
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков минулого тижня заявив, що слова президента США Джо Байдена про президента Росії Володимира Путіна можуть спричинити “холодну війну” для України.