Обострение на Донбассе: США направит сигнал "при необходимости" - топ-дипломат

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53089 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73994 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110356 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145879 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196062 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193652 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. США готовы при необходимости отправлять сигналы для ослабления напряжения в случае эскалации России на востоке Украины. Об этом сказал заместитель помощника Госссекретаря США Джордж Кент в интервью “Голосу Америки”, передает УНН.

Цитата

“Мы очень обеспокоены. В открытых источниках появляется информация о действиях на линии соприкосновения. Новые траншеи возле старого аэропорта, закрытие пунктов пропуска и гуманитарного доступа. Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем отправлять сигналы при необходимости. Я думаю, что главное — это наши ожидания касательно России...”, — заявил Кент.

Детали

Дипломат подчеркнул, что Россия должна выполнить те обязательства, которые президент РФ Владимир Путин взял на себя в феврале 2015 года — во время согласования Минских соглашений.

“Полное прекращение огня, отзыв российских войск из Украины, и восстановления Украиной контроля над своей границей. Сейчас, семь лет спустя, Россия не выполнила своих обязательств ”, - добавил Кент.

Что было раньше

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков на прошлой неделе заявил, что слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине могут вызвать “холодную войну” для Украины.

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