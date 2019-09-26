Загороднюк обговорив з радником з США реформу оборонних закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністр оборони України Андрій Загороднюк обговорив зі стратегічним радником з США Дональдом Вінтером реформу системи оборонних закупівель та пілотний проект закупівлі озброєння за програмою уряду США "Міжнародні військові продажі". Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сполучені Штати Америки готові і надалі підтримувати Україну на шляху реформ в оборонній і безпековій сферах. У цьому особисто переконався під час сьогоднішньої зустрічі зі стратегічним радником від США паном Дональдом Вінтером", - зазначив міністр оборони.
З його слів, сторони мали плідну розмову щодо "реформування системи оборонних закупівель та досягнення прозорості цього процесу". "Дуже важливо мінімізувати будь-які корупційні ризики під час закупівель", - додав Загороднюк.
"Не обійшли увагою і питання, пов’язані з реалізацією пілотного проекту закупівлі озброєння за програмою уряду США "Міжнародні військові продажі", - заявив він.
Напередодні секретар РНБО Данилюк обговорив з військовим радником США реформу "Укроборонпрому".
Додамо, згідно з інформацією пресслужби уряду, Дональд Вінтер є старшим радником США з питань реформування оборонно-промислового комплексу України. Вінтер у минулому міністр ВМС США і керівник оборонних та аерокосмічних підприємств, "має необхідний досвід і можливість сприяти ухваленню рішень щодо активізації двостороннього військово-технічного співробітництва та розміщення замовлень на українських оборонних підприємствах". Він призначений на посаду старшого радника 28 травня – у межах активної співпраці Пентагону з українським оборонним відомством. Одним із його стратегічних завдань є всебічна допомога у реформуванні державного концерну "Укроборонпром".