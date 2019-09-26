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Загороднюк обсудил с советником из США реформу оборонных закупок

Киев • УНН

 • 14581 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк обсудил со стратегическим советником мз США Дональдом Винтером реформу системы оборонных закупок и пилотный проект закупки вооружения по программе правительства США "Международные военные продажи". Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Загороднюк обсудил с советником из США реформу оборонных закупок

"Соединенные Штаты Америки готовы и в дальнейшем поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности. В этом лично убедился во время сегодняшней встречи со стратегическим советником от США Дональдом Винтером", - отметил министр обороны.

По его словам, стороны имели плодотворный разговор по "реформированию системы оборонных закупок и достижению прозрачности этого процесса". "Очень важно минимизировать любые коррупционные риски при закупках", - добавил Загороднюк.

"Не обошли вниманием и вопросы, связанные с реализацией пилотного проекта закупки вооружения по программе правительства США "Международные военные продажи", - заявил он.

Накануне секретарь СНБО Данилюк обсудил с военным советником США реформу "Укроборонпрома".

Добавим, по информации пресс-службы правительства, Дональд Винтер является старшим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины. Винтер в прошлом министр ВМС США и руководитель оборонительных и аэрокосмических предприятий, "имеет необходимый опыт и возможность способствовать принятию решений по активизации двустороннего военно-технического сотрудничества и размещения заказов на украинских оборонных предприятиях". Он назначен на должность старшего советника 28 мая - в рамках активного сотрудничества Пентагона с украинским оборонным ведомством. Одной из его стратегических задач является всесторонняя помощь в реформировании государственного концерна "Укроборонпром".

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