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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Загибель родини на Івано-Франківщині: поліція розслідує умисне убивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Поліція Івано-Франківська відкрила кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство” за фактом загибелі чоловіка, жінки та чотирьох неповнолітніх дітей. Про це повідомляє Сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, передає УНН.

Загибель родини на Івано-Франківщині: поліція розслідує умисне убивство

“За фактом поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, огляд місця події проводили слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в області за участю слідчих в ОВС криміналістів цього підрозділу, криміналістичної лабораторії у складі експерта-біолога, фахівців ДУ “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України”, спеціалістів Івано-Франківського відділення ПАТ “Івано-Франківськгаз” та судово-медичного експерта.

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Тіла загиблих — жінки 1978 р.н., чоловіка 1990 року народження та дітей 2003, 2007, 2013 та 2017 років народження направлено для проведення судово-медичних експертиз.

“Попередня причина смерті: удушення чадним газом. У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, дослідження та експертизи, спрямовані на встановлення причини витоку чадного газу та встановлення винних у цьому осіб”, — зазначили у поліції.

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