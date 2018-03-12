Загальний обсяг гумдопомоги Україні від ЄС сягнув 700 млн євро - Могеріні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Загальний обсяг гуманітарної допомоги, яку європейська сторона надала Україні з 2014 року, становить 700 млн євро. Про це сказала високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні у понеділок в Києві під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає кореспондент УНН.
“Окрім реформ, ми обговорили ситуацію на сході України. Хочу наголосити на тому, що ми підтримуємо повне впровадження мінських угод, також під час зустрічі з Прем’єр-міністром ми наголосили на відповідальності Росії у цьому питанні, і, як ви знаєте, санкції ЄС напряму пов’язані з повним виконанням мінських угод. ЄС готовий робити більше щодо також і реконструкції цього регіону, однак в першу чергу ми хочемо спрямувати наші зусилля на дотриманні мінських угод”, — зазначила вона.
Ф.Могеріні нагадала, що два тижні тому ЄС прийняв рішення про надання Україні додатково 24 млн євро гуманітарної допомоги.
“Таким чином, загальний обсяг гуманітарної допомоги, яку Європейська сторона надала Україні, становить 700 млн євро з 2014 року”, — підсумувала вона.
Як повідомляв УНН, Єврокомісія запропонувала мільярд євро макрофінансової допомоги Україні.