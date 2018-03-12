Общий объем гумпомощи Украине от ЕС достиг 700 млн евро - Могерини
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Общий объем гуманитарной помощи, которую европейская сторона предоставила Украине с 2014 года, составляет 700 млн евро. Об этом сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам Могерини в понедельник в Киеве во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент УНН.
“Кроме реформ, мы обсудили ситуацию на востоке Украины. Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем полное выполнение минских соглашений, также во время встречи с Премьер-министром мы отметили ответственность России в этом вопросе, и, как вы знаете, санкции ЕС напрямую связаны с полным выполнением минских соглашений. ЕС готов делать больше и для реконструкции этого региона, однако в первую очередь мы хотим направить наши усилия на соблюдении минских соглашений”, — отметила она.
Ф.Могерини напомнила, что две недели назад ЕС принял решение о предоставлении Украине дополнительно 24 млн евро гуманитарной помощи.
“Таким образом, общий объем гуманитарной помощи, которую европейская сторона предоставила Украине, составляет 700 млн евро с 2014 года”, — подытожила она.
Как сообщал УНН, Еврокомиссия предложила миллиард евро макрофинансовой помощи Украине.