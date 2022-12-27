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Загадкова смерть одного із найбагатших депутатів рф: стали відомі нові подробиці

Загадкова смерть одного із найбагатших депутатів рф: стали відомі нові подробиці

Київ • УНН

 • 1403510 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Як повідомила у вівторок газета Hindustan Times, заможний російський депутат Павло Антов випав із вікна третього поверху готелю в Індії. Наразі поліція розслідує інцидент як нещасний випадок або самогубство, інформує УНН.

Деталі

У повідомленні йдеться про те, що 65-річний Павло Антов відвідав східний штат Одіша, щоб відсвяткувати свій день народження, перш ніж розбився в неділю.

Нещодавно за незвичайних обставин загинула низка впливових російських бізнесменів.

Антов розбагатів на м'ясі та ковбасах і є колишнім членом партії "єдина росія".

Обласний парламент у Володимирській області, де він обіймав посаду депутата, опублікував послання зі співчуттями, в якому йдеться про те, що колеги Антова вражені трагедією, і зазначається, що бізнесмен був сповнений сил і планів на майбутнє. У повідомленні він описувався як один із найактивніших покровителів культурних та художніх проектів у регіоні. Журнал Forbes називав його найбагатшим депутатом та держслужбовцем у 2019 році.

За три дні до смерті Антова один з трьох чоловіків, який супроводжував його під час візиту, помер в тому ж готелі від серцевого нападу, повідомив індійському інформаційному агентству ANI інспектор поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індії помер один із найбагатших депутатів росії

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