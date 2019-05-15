Забудовник показав, як зводиться "Manhattan city" у травні

У будинку №1 проводять влаштування піщаної стяжки на 33-му поверсі; монтаж REHAU на 34-му поверсі; монтаж системи опалення на 1-му поверсі; влаштування з ГКЛ ніш 17, 18 поверхи; влаштування керамічної плитки на 19 поверсі; влаштування штукатурки на 27, 28, 29 поверхах; монтаж клапанів системи димовидалення; влаштування фасаду; монтаж закладних та кабелю на покрівлі заградвогнів; влаштування мокрого фасаду на лоджіях – 18, 19, 20, 21, 22 поверхи.

У будинку №2: проводять влаштування та монтаж монолітних конструкцій на 35 поверсі; проводять влаштування цегляної кладки на 6, 7, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 поверхах; влаштування вентиляційних коробів житло + ядро на 31, 32 поверхах; влаштування К1 (17-25 поверхи), В1, Т3,Т4 холодне та гаряче водопостачання (В1, Т3, Т4) – 22, 23, 25 поверхи; влаштування кабель-росту 17-25 поверхи; монтаж вікон 7-й поверх; замонолічування отворів 15, 16 поверхи.

У будинку №3: влаштування та монтаж монолітних конструкцій 36-й поверх; влаштування цегляної кладки 8-й поверх; влаштування цегляної кладки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; влаштування вентиляційних коробів житло + ядро на 32, 33 поверхах; монтаж стояків 18-24 поверхів, 15-20 поверхів; влаштування кабель-росту 5, 6, 7, 8 поверхи; влаштування пожежних кабель-ростів 20, 21, 22 поверхи; монтаж рекламного освітлення 24, 25, 26, 27, 28, 29 поверхи; влаштування замонолічування технологічних отворів 7, 8, 10-й поверхи; влаштування монолітних конструкцій 1-й поверх.

У "Київміськбуді" повідомили, що "Manhattan" – унікальний житловий комплекс, який зводиться на проспекті Перемоги, 11-Б. Він складається з трьох 36-поверхових башт з унікальним фасадом та системою освітлення, яка створює ілюзію руху. Башти об’єднанні на рівні п’ятого поверху в єдину прибудинкову територію площею більш ніж 6000 метрів, на якій будуть облаштовані декілька спортивних майданчиків, лаундж зони, власний парк. Із 1 по 5 поверх міститимуться 2-поверховий спортивний клуб з басейном, дитячий кафетерій, центр розвитку дитини, бутіки, продовольчі магазини та багато інших торговельно-розважальних підприємств.