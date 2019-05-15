Застройщик показал, как возводится "Manhattan city" в мае

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 56611 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 84669 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100122 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102176 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125449 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112263 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138198 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144730 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130187 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130235 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Застройщик показал, как возводится "Manhattan city" в мае

Застройщик показал, как возводится "Manhattan city" в мае

Киев  •  УНН

 • 9855 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В Шевченковском районе столицы продолжается строительство нового жилого комплекса "Manhattan city". О том, что происходит на строительной площадке, рассказали УНН в пресс-службе "Киевгорстроя".

В доме №1 проводят устройство песчаной стяжки на 33-м этаже; монтаж REHAU на 34-м этаже; монтаж системы отопления на 1-м этаже; устройство из ГКЛ ниш 17, 18 этажей; устройство керамической плитки на 19 этаже; устройство штукатурки на 27, 28, 29 этажах; монтаж клапанов системы дымоудаления; устройство фасада; монтаж закладных и кабеля на кровле заградгней; устройство мокрого фасада на лоджиях - 18, 19, 20, 21, 22 этажи.

 

В доме №2: проводят устройство и монтаж монолитных конструкций на 35 этаже; проводят устройство кирпичной кладки на 6, 7, 11, 12, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 этажах; устройство вентиляционных коробов жилье + ядро на 31, 32 этажах; устройство К1 (17-25 этажа), В1, Т3, Т4 холодное и горячее водоснабжение (В1, Т3, Т4) - 22, 23, 25 этажей; устройство кабель-роста 17-25 этажи; монтаж окон 7-й этаж; замоноличивание отверстий 15, 16 этажа.

 

В доме №3: устройство и монтаж монолитных конструкций 36-й этаж; устройство кирпичной кладки 8-й этаж; устройство кирпичной кладки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; устройство вентиляционных коробов жилье + ядро на 32, 33 этажах; монтаж стояков 18-24 этажей, 15-20 этажей; устройство кабель-роста - 5, 6, 7, 8 этажи; устройство пожарных кабель-ростов - 20, 21, 22 этажи; монтаж рекламного освещения 24, 25, 26, 27, 28, 29 этажей; устройство замоноличивания технологических отверстий - 7, 8, 10-й этажи; устройство монолитных конструкций 1-й этаж.

 

В "Киевгорстрое" сообщили, что "Manhattan" - уникальный жилой комплекс, который возводится на проспекте Победы, 11-Б. Он состоит из трех 36-этажных башен с уникальным фасадом и системой освещения, которая создает иллюзию движения. Башни объединены на уровне пятого этажа в единую придомовую территорию площадью более 6000 метров, на которой будут обустроены несколько спортивных площадок, лаундж зоны, собственный парк. С 1 по 5 этаж будет 2-этажный спортивный клуб с бассейном, детский кафетерий, центр развития ребенка, бутики, продовольственные магазины и многие другие торгово-развлекательные предприятия.

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