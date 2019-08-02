Забудовник показав, як відбуваються роботи на ЖК “Урлівський-2”

У будинку № 1 виконують монолітні роботи на рівні 3-го поверху. У будинку № 2 відбувається спорудження вертикальних елементів цокольного поверху. У будинках №№ 3 і 4 проходить зведення монолітного каркаса на рівні 3-го поверху.

У “Київміськбуді” повідомили, що ЖК “Урлівський-2” — це чотири 26-поверхові будинки, об’єднанні стилобатом, на якому буде облаштовано закриту територію дворового простору. Тут розмістяться ігрові та спортивні майданчики, лаунж-зони та інші місця для приємного проведення часу і безпечного відпочинку. Також у стилобатній частині запроектовані продуктові магазини, аптеки, кав’ярні, салони краси та інші нежитлові приміщення з різним соціально-побутовим призначенням. Комплекс матиме дворівневий паркінг, що дасть можливість втілити концепцію “двір без машин”. У новому ЖК широкий асортимент квартир різноманітних планувань. 1-кімнатні — від 35 кв. м, 2-кімнатні — від 61 кв. м, 3-кімнатні — від 73 кв. м. Вартість квадратного метру — від 17 947 грн.