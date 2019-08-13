Забудовник показав хід робіт у ЖК “Коломийський”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Роботи по зведенню житлового комплексу по вул. Коломийській, 6 у Голосіївському районі столиці наближається до завершення. Про це УНН повідомили у пресслужбі ХК “Київміськбуд”.

Наразі проводяться роботи по зовнішнім інженерним мережам (водопостачання, каналізація, зливневий стік).

“Закінчуються роботи по оздобленню фасаду. Встановлено металопластикові вікна, балконні огорожі. Гідроізоляція покрівлі виконана на 100%.

Виконують роботи по облаштуванню цементно-піщаної стяжки у квартирах та місцях загального користування”, — повідомили у ХК “Київміськбуд”.

Також проводяться підготовчі роботи до гідроізоляції та утеплення підземної частини будівлі.

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