Забудовник показав хід робіт у ЖК “Коломийський”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Роботи по зведенню житлового комплексу по вул. Коломийській, 6 у Голосіївському районі столиці наближається до завершення. Про це УНН повідомили у пресслужбі ХК “Київміськбуд”.
Наразі проводяться роботи по зовнішнім інженерним мережам (водопостачання, каналізація, зливневий стік).
“Закінчуються роботи по оздобленню фасаду. Встановлено металопластикові вікна, балконні огорожі. Гідроізоляція покрівлі виконана на 100%.
Виконують роботи по облаштуванню цементно-піщаної стяжки у квартирах та місцях загального користування”, — повідомили у ХК “Київміськбуд”.
Також проводяться підготовчі роботи до гідроізоляції та утеплення підземної частини будівлі.