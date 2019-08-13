Застройщик показал ход работ в ЖК "Коломыйский"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Работы по возведению жилого комплекса по ул. Коломыйской, 6 в Голосеевском районе столицы близится к завершению. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ХК "Киевгорстрой".
Проводятся работы по внешним инженерным сетям (водоснабжение, канализация, зливневои сток).
"Заканчиваются работы по отделке фасада. Установлены металлопластиковые окна, балконные ограждения. Гидроизоляция кровли выполнена на 100%.
Выполняют работы по обустройству цементно-песчаной стяжки в квартирах и местах общего пользования", - сообщили в ХК "Киевгорстрой".
Также проводятся подготовительные работы к гидроизоляции и утеплению подземной части здания.