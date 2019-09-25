Забудовник показав хід робіт на ЖК Mirax у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Продовжуються роботи по зведенні багатофункціонального житлового комплексу “Mirax” у Шевченківському районі столиці. Про це УНН повідомили у пресслужбу ПрАТ “ХК “Київміськбуд”.
На даний час у будинку № 1, секція А, виконуються роботи по облаштуванню внутрішніх цегляних перегородок. Виконують штукатурні роботи у місцях загального користування. Проводять фасадні роботи, монтаж віконних блоків, тепло-гідроізоляцію покрівлі секції.
У будинку № 2, секція Б, облаштовують плиту перекриття 6-го поверху. Виконуються роботи з облаштування цегляних перегородок 1-го поверху. Завершено монолітні й цегляні роботи. Виконуються роботи з облаштування тепло-гідроізоляції терас й покрівлі секції. Облаштовують внутрішні комунікації.
У будинку № 3, секція А, виконуються роботи з облаштування вертикальних колон і стін підвалу. У будинку № 4, секція А, залишилось виконати 16 паль, після чого розпочнуть виконувати заходи з пониження ґрунтових вод. У будинку № 4, секція В, виконуються роботи по облаштуванню стін і колон 3-го поверху.