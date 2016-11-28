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Заборонені до ввезення в інших країнах хвороби зерна в Україні не є карантинними - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Деякі країни Азії та Америки виставляють особливі вимоги до імпорту об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, які в Україні не є карантинними. Про це у коментарі УНН повідомив заступник директора департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва, начальник управління карантину рослин Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Андрій Челомбітко.

Заборонені до ввезення в інших країнах хвороби зерна в Україні не є карантинними - експерт

“Всі країни світу, які ведуть активні торговельні відносини, на своєму рівні визначають специфічні фітосанітарні вимоги для імпорту рослин та продуктів його переробки, в тому числі і зерна, для захисту своєї території від занесення карантинних та інших шкідливих організмів. Вимоги щодо поставок різноманітної рослинної продукції, в т.ч. зерна, регулюються міжнародним фітосанітарним законодавством. На сьогоднішній день Україна входить до низки міжнародних організацій, які регулюють питання карантину і захисту: IPPC; WTO; EPPO; FАО та співпрацює з країнами з урахуванням умов даних організацій”, — сказав А.Челомбітко.

За його словами, також є міжурядові і міжвідомчі міжнародні договори України, які регулюють особливості здійснення співробітництва в сферах карантину та захисту рослин. Одним з головних документів щодо такого співробітництва є Міжнародна конвенція захисту рослин (МКЗР), в якій чітко визначені права кожної країни.

"Так, у статті 7 МКЗР зокрема зазначається, що країни-партнери мають суверенне право регулювати ввезення рослин, рослинних продуктів й інших регульованих об’єктів відповідно до застосовних міжнародних угод і з цією метою можуть вимагати і приймати специфічні фітосанітарні заходи відмовляти у ввезенні або затримувати вантажі, вживати відповідних надзвичайних заходів у випадку виявлення шкідливих організмів та ін.“, — додав А.Челомбітко.

Окрім того він зауважив, що деякі країни Азії і Америки виставляють особливі вимоги до імпорту об’єктів регулювання у сфері карантину рослин, що в свою чергу, спричиняє певні ускладнення для експортерів.

“В основному це стосується вимог щодо відсутності низки шкідливих організмів, які для України є некарантинними, зокрема збудників грибкових хвороб рослин. Також багато країн, додатково до звичних нашим виробникам фітосанітарних процедур, вимагають укладання і підписання міжнародних договорів міжвідомчого характеру, а також проведення інспектування перед завантаженням продукції для відправки. Укладання міжвідомчих угод — це робота, яка триває не один рік. Сьогодні Україна має такі угоди з Китаєм (по поставкам кукурудзи, ячменю та сої) працюємо над угодами з Кубою та іншими угодами з Китаєм”, — зауважив А.Челомбітко.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ЄС не визнають українські сертифікати якості продукції.

За словами голови торгового сектора Представництва ЄС в Україні Ніколаса Берджа, ЄС не визнає українські сертифікати якості через неналежне функціонування державних органів у сфері контролю за дотриманням технічних стандартів у країні.

Також нагадаємо, якість харчування в Україні належним чином з боку Держпродспоживслужби не контролюється.

А через прогалини вітчизняного законодавства, сертифікація українського зерна наразі опинилася поза законом.

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