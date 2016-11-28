Запрещенные к ввозу в других странах болезни зерна в Украине не являются карантинными - эксперт

$41.170.09
45.030.03
ukru
Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
16:07 • 8302 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 25872 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 43726 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 39649 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 46842 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 94127 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 79209 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 207210 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 107339 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 132653 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
41%
Популярные новости

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 71967 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 109362 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 90106 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 48188 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 45222 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 45937 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 94087 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 207187 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 387591 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 382353 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 6064 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 7092 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 10509 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 48677 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 72450 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Запрещенные к ввозу в других странах болезни зерна в Украине не являются карантинными - эксперт

Киев • УНН

 • 15027 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Некоторые страны Азии и Америки выставляют особые требования к импорту объектов регулирования в сфере карантина растений, которые в Украине не являются карантинными. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства, начальник управления карантина растений Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Челомбитко.

Запрещенные к ввозу в других странах болезни зерна в Украине не являются карантинными - эксперт

"Все страны мира, которые ведут активные торговые отношения, на своем уровне определяют специфические фитосанитарные требования для импорта растений и продуктов переработки, в том числе и зерна, для защиты своей территории от заноса карантинных и других вредных организмов. Требования по поставкам различной растительной продукции, в т.ч. зерна, регулируются международным фитосанитарным законодательством. На сегодняшний день Украина входит в число международных организаций, регулирующих вопросы карантина и защиты: IPPC; WTO; EPPO; ФАО и сотрудничает со странами с учетом условий данных организаций", - сказал А.Челомбитко.

По его словам, также есть межправительственные и межведомственные международные договоры Украины, которые регулируют особенности осуществления сотрудничества в сферах карантина и защиты растений. Одним из главных документов по такому сотрудничеству является Международная конвенция по защите растений (МККЗР), в которой четко определены права каждой страны.

"Так, в статье 7 МККЗР в частности отмечается, что страны-партнеры имеют суверенное право регулировать ввоз растений, растительных продуктов и других подкарантинных материалов в соответствии с применимыми международными соглашениями и с этой целью могут требовать и принимать специфические фитосанитарные меры отказывать во ввозе или задерживать грузы, принимать соответствующие чрезвычайные меры в случае выявления вредных организмов и др.", - добавил А.Челомбитко.

Кроме того, он отметил, что некоторые страны Азии и Америки выставляют особые требования к импорту объектов регулирования в сфере карантина растений, что в свою очередь, вызывает определенные сложности для экспортеров.

"В основном это касается требований об отсутствии ряда вредных организмов, которые для Украины являются некарантинными, в том числе возбудителей грибковых болезней растений. Также многие страны, дополнительно к обычным нашим производителям фитосанитарных процедур, требуют заключения и подписания международных договоров межведомственного характера, а также проведения инспектирования перед загрузкой продукции для отправки. Заключение межведомственных соглашений - это работа, которая длится не один год. Сегодня Украина имеет такие соглашения с Китаем (по поставкам кукурузы, ячменя и сои) работаем над соглашениями с Кубой и другими соглашениями с Китаем", - отметил А.Челомбитко.

Напомним, как сообщал УНН, в ЕС не признают украинские сертификаты качества продукции.

По словам главы торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николаса Берджа, ЕС не признает украинские сертификаты качества из-за ненадлежащего функционирования государственных органов в сфере контроля за соблюдением технических стандартов в стране.

Также напомним, качество питания в Украине должным образом со стороны Госпродпотребслужбы не контролируется.

А из-за пробелов отечественного законодательства, сертификация украинского зерна оказалась вне закона.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$60.45
Bitcoin
$77,234.20
S&P 500
$4,977.80
Tesla
$229.79
Газ TTF
$33.49
Золото
$3,102.49
Ethereum
$1,485.07