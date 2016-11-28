Запрещенные к ввозу в других странах болезни зерна в Украине не являются карантинными - эксперт

"Все страны мира, которые ведут активные торговые отношения, на своем уровне определяют специфические фитосанитарные требования для импорта растений и продуктов переработки, в том числе и зерна, для защиты своей территории от заноса карантинных и других вредных организмов. Требования по поставкам различной растительной продукции, в т.ч. зерна, регулируются международным фитосанитарным законодательством. На сегодняшний день Украина входит в число международных организаций, регулирующих вопросы карантина и защиты: IPPC; WTO; EPPO; ФАО и сотрудничает со странами с учетом условий данных организаций", - сказал А.Челомбитко.

По его словам, также есть межправительственные и межведомственные международные договоры Украины, которые регулируют особенности осуществления сотрудничества в сферах карантина и защиты растений. Одним из главных документов по такому сотрудничеству является Международная конвенция по защите растений (МККЗР), в которой четко определены права каждой страны.

"Так, в статье 7 МККЗР в частности отмечается, что страны-партнеры имеют суверенное право регулировать ввоз растений, растительных продуктов и других подкарантинных материалов в соответствии с применимыми международными соглашениями и с этой целью могут требовать и принимать специфические фитосанитарные меры отказывать во ввозе или задерживать грузы, принимать соответствующие чрезвычайные меры в случае выявления вредных организмов и др.", - добавил А.Челомбитко.

Кроме того, он отметил, что некоторые страны Азии и Америки выставляют особые требования к импорту объектов регулирования в сфере карантина растений, что в свою очередь, вызывает определенные сложности для экспортеров.

"В основном это касается требований об отсутствии ряда вредных организмов, которые для Украины являются некарантинными, в том числе возбудителей грибковых болезней растений. Также многие страны, дополнительно к обычным нашим производителям фитосанитарных процедур, требуют заключения и подписания международных договоров межведомственного характера, а также проведения инспектирования перед загрузкой продукции для отправки. Заключение межведомственных соглашений - это работа, которая длится не один год. Сегодня Украина имеет такие соглашения с Китаем (по поставкам кукурузы, ячменя и сои) работаем над соглашениями с Кубой и другими соглашениями с Китаем", - отметил А.Челомбитко.

Напомним, как сообщал УНН, в ЕС не признают украинские сертификаты качества продукции.

По словам главы торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николаса Берджа, ЕС не признает украинские сертификаты качества из-за ненадлежащего функционирования государственных органов в сфере контроля за соблюдением технических стандартов в стране.

Также напомним, качество питания в Украине должным образом со стороны Госпродпотребслужбы не контролируется.

А из-за пробелов отечественного законодательства, сертификация украинского зерна оказалась вне закона.