Забив ювілейний гол: нападник “Динамо” відзначився у заключній грі сезону в Іспанії

Деталі

У матчі з “Реал Ов’єдо” Соль забив гол на 51 хвилині. Він реалізував пенальті. Також футболіст, права на якого належать київському “Динамо”, відзначився і на 11 хвилині зустрічі. Проте його взяття воріт було відмінено через положення поза грою.

Матч завершився нічию 2:2. “Тенеріфе” закінчив сезон на 12-му місці в турнірній таблиці Сегунди.

Зазначимо, в активі гравця стало 10 голів і 2 результативні передачі в 40 матчах за “Тенеріфе”.

Доповнення

Орендна угода Соля з іспанською командою закінчується в червні. Права на футболіста належать “Динамо”.