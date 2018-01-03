Заарештованим учасникам протестів в Ірані може загрожувати страта
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Ісламській Республіці Іран заарештованих учасників антиурядових протестів можуть звинуватити у “неприязні до Бога”, що передбачає смертну кару. Про це заявив голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“З кожним днем заарештованих чекають усе суворіші покарання, їх розглядають не як протестувальників, а як бунтівників, які намагаються завдати шкоди системі органів державної влади”, — передає іранське інформагентство Tasnim слова Казанфарабаді.
Про яку кількість заарештованих ідеться, він не уточнив.
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За інформацією іранської служби Радіо Свобода, всього в країні за кілька днів протестів заарештували близько 700 людей, із них щонайменше 450 — у столиці країни Тегерані. Заступник міністра внутрішніх справ Ірану заявив, що 90% заарештованих не старші 25 років.
Нагадаємо, палата представників конгресу США планує розглянути законопроект щодо введення санкцій проти іранських офіційних осіб, які “були залучені в придушення протестів” в Ісламській Республіці.
Як раніше повідомляло УНН, великих у містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. Державне телебачення Ірану повідомило про щонайменше 20 загиблих осіб під час антиурядових протестів в ніч на 2 січня.