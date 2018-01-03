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Арестованным участникам иранских протестов может грозить смертная казнь

Киев • УНН

 • 12918 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Исламской Республике Иран арестованных участников антиправительственных протестов могут обвинить в “неприязни к Богу”, которая предусматривает смертную казнь. Об этом заявил председатель тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Арестованным участникам иранских протестов может грозить смертная казнь

“С каждым днем ​​арестованных ждут все более суровые наказания, их рассматривают не как протестующих, а как мятежников, которые пытаются нанести вред системе органов государственной власти”, — передает иранское информагентство Tasnim слова Казанфарабади.

О ккаком количестве арестованных он не уточнил.

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По информации иранской службы Радио Свобода, всего за несколько дней протестов арестовали около 700 человек, из них не менее 450 в столице страны Тегеране. Заместитель министра внутренних дел Ирана заявил, что 90% арестованных не старше 25 лет.

Напомним, палата представителей конгресса США планирует рассмотреть законопроект о введении санкций против иранских официальных лиц, которые “были вовлечены в подавление протестов” в Исламской Республике.

Как ранее сообщало УНН крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Государственное телевидение Ирана сообщило о не менее 20 погибших во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.

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