За вбивство товарища по службі військового засуджено до 11 років тюрми

КИЇВ. 22 березня. УНН. На Чернігівщині до 11 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця за вбивство через борговий конфлікт товарища по службі. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону, передає УНН.