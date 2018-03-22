За вбивство товарища по службі військового засуджено до 11 років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Чернігівщині до 11 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця за вбивство через борговий конфлікт товарища по службі. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону, передає УНН.
“Встановлено, що 17.01.2017 року у військовослужбовця військової служби за контрактом К., виник конфлікт із співслужбовцем, який закінчився бійкою, в результаті якої останній отримав черепно-мозкові травми, несумісні з життям. Вбивство було вчинено з мотивів відмови потерпілого передати грошові кошти обвинуваченому для розрахунку з третьою особою, якій обвинувачений та потерпілий заборгували”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, підозрюваного у вбивстві було знайдено практично “по гарячих слідах” і одразу взято під варту.
Проте як в ході досудового розслідування, так і в ході судового розгляду обвинувачений категорично заперечував свою причетність до вбивства, не визнавав власної вини та висував різноманітні версії розвитку подій.
В результаті скоординованої і кропіткої роботи слідчих та прокурорів у провадженні, були отримані докази вини обвинуваченого, забезпечено їх подання та аналіз. Зокрема, слідством встановлені та допитані свідки, які прямо вказали на причетність обвинуваченого до вбивства. Виявилось, що обвинувачений звертався до третіх осіб за допомогою у приховуванні тіла вбитого та знищення слідів злочину.
В ході підтримання публічного обвинувачення військова прокуратура надала неспростовні докази причетності військовослужбовця до вказаного злочину, з огляду на які суд виніс йому обвинувальний вирок, за яким обвинувачений був визнаний винним та йому призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 11 років.
Апеляційну скаргу обвинуваченого суд залишив без задоволення, вирок Чернігівського районного суду залишено без змін.
Нагадаємо, 15 березня вночі на території військової частини, що дислокується у Миргороді Полтавської області застрелився десантник-контрактник.