За убийство товарища по службе военного приговорили к 11 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Черниговской области до 11 лет лишения свободы осуждено военнослужащего за убийство из-за долгового конфликта товарища по службе. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона, передает УНН.
"Установлено, что 17.01.2017 года в военнослужащего военной службы по контракту К., возник конфликт с сослуживцем, который закончился дракой, в результате которой последний получил черепно-мозговые травмы, несовместимые с жизнью. Убийство было совершено по мотивам отказа потерпевшего передать денежные средства обвиняемому для расчета с третьим лицом, которому обвиняемый и потерпевший задолжали", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подозреваемого в убийстве было найдено практически "по горячим следам" и сразу взято под стражу.
Однако как в ходе предварительного расследования, так и в ходе судебного разбирательства обвиняемый категорически отрицал свою причастность к убийству, не признавал своей вины и выдвигал различные версии развития событий.
В результате скоординированной и кропотливой работы следователей и прокуроров в производстве, были получены доказательства вины обвиняемого, обеспечено их представление и анализ. В частности, следствием установлены и допрошены свидетели, которые прямо указали на причастность обвиняемого к убийству. Оказалось, что обвиняемый обращался к третьим лицам за помощью в сокрытии тела убитого и уничтожения следов преступления.
В ходе поддержания публичного обвинения военная прокуратура предоставила неопровержимые доказательства причастности военнослужащего к указанному преступлению, учитывая которые суд вынес ему обвинительный приговор, по которому обвиняемый был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.
Апелляционную жалобу обвиняемого суд оставил без удовлетворения, приговор Черниговского районного суда оставлено без изменений.
Напомним, 15 марта ночью на территории воинской части, которая дислоцируется в Миргороде Полтавской области застрелился десантник-контрактник.