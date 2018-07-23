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За тиждень запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зменшились на понад 7%

За тиждень запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зменшились на понад 7%

Київ • УНН

 • 10993 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ зменшився на 7,4%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.

Зокрема, станом на 16 липня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігалося 1 млн 871,9 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 23 липня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 734,2 тисяч тонн вугілля.

Таким чином за тиждень запаси вугілля зменшились на 137,7 тисяч тонн або на 7,4%.

Нагадаємо, 19 липня НКРЕКП прийняла постанову, яка встановлює тарифи для “Київтеплоенерго” на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

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