За неделю запасы угля на ТЭС и ТЭЦ уменьшились более чем на 7%

В частности, по состоянию на 16 июля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранилось 1 млн 871,9 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 23 июля на украинских ТЭС и ТЭЦ хранится 1 млн 734,2 тысячи тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы угля уменьшились на 137,7 тысяч тонн или на 7,4%.

Напомним, 19 июля НКРЭКУ приняла постановление, которое устанавливает тарифы для “Киевтеплоэнерго” на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.