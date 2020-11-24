За тиждень зафіксовано більше 1,7 млн кібератак на державні інформаційні ресурси

"Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 1 714 146 підозрілих подій (з 18 по 24 листопада), що на 11% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (91%), застосування нестандартних протоколів (7%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 47 337 атаки різних видів, що на 2% більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість - це мережеві атаки прикладного рівня (95%) та атаки типу "Harvest Attack" (3%). Також зафіксовано і заблоковано 3 DDoS-атаки.

"Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 1 866 кіберінцидентів, що на 39% менше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (98%)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, науковці Національного інституту стратегічних досліджень та Держспецзв’язку розробили концепцію організаційно-технічної моделі кіберзахисту, яка складатиметься з трьох рівнів.