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За тиждень в Україні на грип та ГРВІ захворіло більше 138 тис. людей

За тиждень в Україні на грип та ГРВІ захворіло більше 138 тис. людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. За 14-й тиждень 2017 року (3-9 квітня) захворіло на грип та ГРВІ 138 244 особи, із них 69,1 % – діти віком до 17 років. Про це повідомляє Центр з контролю та моніторингу захворювань у Facebook, передає УНН.

“За 14 тиждень 2017 року (03 — 09.04.2017) захворіло на грип та ГРВІ 138 244 особи, із них 69,1% — діти віком до 17 років”, — йдеться у повідомленні.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України становив 324,6 на 100 тисяч населення, що менше на 6% порівняно з попереднім тижнем та епідемічного порогу на 43,9% та аналогічних періодів за останні 5 сезонів спостереження. Госпіталізовано 5892 особи — 4,3 % від захворілих.

Також зазначається, що на цьому тижні летальних випадків внаслідок ускладнення від грипу не зареєстровано.

“Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (646,4), найменший — у Закарпатській (150,8 на 100 тис. населення) областях. В жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений; темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 зменшився на 6,5 % та 5,8 % відповідно”, — сказано в повідомленні.

Зазначається, що проти грипу було вакциновано 0,3% від загальної кількості населення країни та з них лише 19% дітей.

Як повідомляв УНН, на 13-му тижні (з 27 березня до 2 квітня) було зареєстровано летальний випадок внаслідок ускладнення від грипу.

Українські Національні Новини

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