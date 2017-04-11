За неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболело более 138 тыс. человек

“За 14 неделю 2017 (03-09.04.2017) заболело гриппом и ОРВИ 138 244 человека, из них 69,1% — дети до 17 лет”, — говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составил 324,6 на 100 тыс. населения, что меньше на 6% по сравнению с предыдущей неделей и эпидемического порога на 43,9% и аналогичных периодов за последние 5 сезонов наблюдения. Госпитализированы 5892 человека — 4,3% от заболевших.

Также отмечается, что на этой неделе летальных случаев вследствие осложнения от гриппа не зарегистрировано.

“Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Киевской (646,4), наименьший — в Закарпатской (150,8 на 100 тыс. населения) областях. В одной из областей Украины эпидемический порог не превышен; темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 уменьшился на 6,5% и 5,8% соответственно”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что против гриппа было вакцинировано 0,3% от общей численности населения страны и из них только 19% детей.

Как сообщал УНН, на 13-й неделе (с 27 марта по 2 апреля) было зарегистрировано летальный исход вследствие осложнения от гриппа.