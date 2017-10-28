За тиждень у Запоріжжі зафіксовано три випадки захворювання на вірусний гепатит

Захворілими виявились мешканці Шевченковського ,Олександрівського та Дніпровського районів міста. Всього на даний час у Запоріжжі зареєстровано 55 випадків захворювання на ВГА, всі підтверджені лабораторно.

Також, станом на 27 жовтня 2017 року зареєстровано 24 випадки захворювання на кір, 8 з них підтверджені лабораторно.

Крім цього, за минулий тиждень фахівцями лабораторного центру розслідувано 198 випадків інфекційних захворювань, у т.ч. 17 в організованих колективах.

Як повідомляв УНН, спалах вірусного гепатиту зафіксували на Харківщині.