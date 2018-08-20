За сім місяців оборот роздрібної торгівлі зріс на 6%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У січні–липні 2018 року фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі порівняно із аналогічним періодом минулого року у порівнянних цінах зріс на 6%. Про це повідомили у Державній службі статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстату, у січні—липні 2018 року індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі порівняно із січнем—липнем 2017 року у порівнянних цінах зріс на 6%, у липні 2018 року порівняно із червнем — на 3,9%, а з липнем 2017 року — на 6,6%.
Серед регіонів найбільший приріст за сім місяців спостерігався в Луганській (на 23,4%), Закарпатській (на 10,9%), Полтавській (на 10,5%) та Донецькій (на 10,3%) областях.
Нагадаємо, найбільше у І півріччі Україна відправила на експорт недорогоцінних металів та виробів з них, продуктів рослинного походження, машин, обладнання та механізмів.