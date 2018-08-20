За семь месяцев оборот розничной торговли вырос на 6%

В частности, по данным Госстата, в январе-июле 2018 года индекс физического объема оборота розничной торговли по сравнению с январем-июлем 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 6%, в июле 2018 года по сравнению с июнем — на 3,9%, а с июлем 2017 года — на 6,6%.

Среди регионов наибольший прирост за семь месяцев наблюдался в Луганской (на 23,4%), Закарпатской (на 10,9%), Полтавской (на 10,5%) и Донецкой (на 10,3%) областях.

Напомним, больше всего в I полугодии Украина отправила на экспорт недрагоценных металлов и изделий из них, продуктов растительного происхождения, машин, оборудования и механизмов.