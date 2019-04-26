За рік зону відчуження ЧАЕС з екскурсією відвідали майже 72 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції минулого року з пізнавальною метою відвідали 71 862 людини. Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження у відповідь на запит журналіста УНН.
"71 862 людини відвідали зону відчуження з пізнавальною метою за 2018 рік", - йдеться у відповіді.
При цьому, за 2018 рік зону відчуження з пізнавальною метою відвідали 49 913 іноземців.
За даними агентства, торік зону відчуження відвідали 6 198 груп.
Як повідомляв УНН, у місті Чорнобиль відкрили хостел на 100 місць для короткострокового проживання відвідувачів зони відчуження.
Як повідомляв УНН, сьогодні 33 роки від дня Чорнобильської катастрофи.