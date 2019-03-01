За результатами останнього опитування в другий тур виборів виходять Зеленський та Тимошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко залишаються лідерами перегонів, а Петро Порошенко залишається поза другим туром. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень “Софія”, передає УНН.
Дослідники громадської думки встановили, що 18,3% громадян, які мають намір взяти участь у голосуванні, готові підтримати Володимира Зеленського. Юлія Тимошенко може розраховувати на 15,4%.
Водночас нинішній президент до фіналу не потрапляє. Петро Порошенко є лише третім - 12,1%.
На четвертій позиції – програючи чинному гаранту менше відсотка - Юрій Бойко, якого підтримують 11,2%.
Опитування проводилося із 20 по 26 лютого в усіх областях України, за винятком непідконтрольних територій. Було опитано 2012 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.