За п'ять років в Україні обліковано понад 6 тис. проваджень через порнографію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Упродовж 2014-2018 років в Україні обліковано понад 6 тисяч кримінальних правопорушень щодо ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у ГПУ.
Так, в Україні за п’ять років обліковано 6 311 кримінальних проваджень за ст. 301 КК України через ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Загалом зареєстровано 7 852 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 1 541 провадження. За даними ГПУ, до суду було направлено 4 363 провадження.
Згідно з наданими даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень у 2018-му – 1 665, у 2017-му – 1 541, а у 2014-му – 1 152. Найменша кількість – у 2016-му році – 925, у 2015-му – 1028.
Нагадаємо, пенсіонер розповсюджував дитячу порнографію на Харківщині.