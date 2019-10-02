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За пять лет в Украине учтено более 6 тыс. производств из-за порнографии

Киев • УНН

 • 19994 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В течение 2014-2018 годов в Украине учтено более 6000 уголовных правонарушений относительно ввоза, изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в ГПУ.

За пять лет в Украине учтено более 6 тыс. производств из-за порнографии

Так, в Украине за пять лет учтено 6311 уголовных производств по ст. 301 УК Украины за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Всего зарегистрировано 7852 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 1541 производства. По данным ГПУ, в суд было направлено 4363 производства.

Согласно предоставленным данным, всего учтено уголовных правонарушений в 2018-м - 1665, в 2017-м - 1541, а в 2014-м - 1 152. Наименьшее количество - в 2016-м году - 925, в 2015-м - 1028.

Напомним, пенсионер распространял детскую порнографию в Харьковской области.

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