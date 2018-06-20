За п'ять місяців транспортом скористалось на 1,5% менше пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. За п'ять місяців 2018 року послугами пасажирського транспорту скористалось на 1,5% менше пасажирів, порівняно із аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.
“Послугами пасажирського транспорту скористалося 1909,2 млн пасажирів, або 98,5% від обсягу січня—травня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, поменшало пасажирів на залізничному та автомобільному транспорті.
Також зазначається, що у цей період усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 39,9 млрд.пас.км, що становить 104,4% від обсягу січня—травня 2017 р.
Нагадаємо, лише за перший день започаткованих спільних рейдів поліція та контролери “Київпастранса” виявили в громадському транспорті столиці понад 150 “зайців”.