За п'ять місяців оборот роздрібної торгівлі зріс на 6%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У січні–травні 2018 року оборот роздрібної торгівлі у порівнянних цінах зріс на 6,1% порівняно із аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.
“У січні—травні 2018 року індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі порівняно із січнем—травнем 2017 року у порівнянних цінах становив 106,1%, у травні 2018 року порівняно із квітнем — 102,7%, а з травнем 2017 року — 105,2%”, — йдеться у повідомленні.
Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі в січні—травні 2018 року порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався в Луганській (на 24,6%), Полтавській (на 10,2%), Вінницькій (на 9,8%) та Донецькій (на 9,7%) областях.
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі не може зупинити закупівлю заборонених російських товарів через неефективне законодавство.