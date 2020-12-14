За провалом президентської програми "Велике Будівництво" в Дніпропетровській області стоїть Святослав Олійник - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Хоча формальна відповідальність за виконання Програми Президента “Велике Будівництво” лежить на ексголові Дніпропетровської ОДА Олександрі Бондаренку, фактично областю керує голова облради Святослав Олійник, а колишній голова ОДА був повністю йому підконтрольний. Про методи керівництва областю Олійником і їх наслідки розповідається у матеріалі видання Апостроф.
“Олійник, який і сам побував заступником голови Дніпропетровської ОДА у 2014-2015 роках, має безліч бізнес-інтересів в області, які базуються на освоєнні державних підрядів і коштів з держбюджету, і негласно є бенефіціаром цілої низки компаній, що займаються будівництвом, комунальними послугами тощо”, — пише видання.
Національна програма “Велике Будівництво” з її чималим фінансуванням не залишилася осторонь апетитів Олійника. Саме тому, стверджує видання, Олійник встановив максимальний контроль над недосвідченим колишнім головою облдержадміністрації.
За даними видання, з боку голови облради “до Олександра Бондаренка було приставлено цілий штат “няньок”.
Так, пише Апостроф, в оточенні Бондаренка з’явилися: юрист Олійника Іван Герасименко, Олександр Москаленко — менеджер будівельної компанії, що належить Олійнику, Максим Скрипник — колишній прокурор, колега Олійника з часів його роботи у прокуратурі. І взагалі, усі заступники у Бондаренка виявилися людьми Олійника.
Усіх підрядників Олійник обклав даниною, а ті, хто не бажав платити, позбавлялися підрядів. Розмір відкату, який вимагав Олійник, за даними самих підрядників, коливався у межах 20-25%. А багатьом компаніям пропонувалося передати 50% підприємствам, що контролюються Олійником.
В результаті більшість проєктів, розпочатих ще минулою командою Дніпропетровської ОДА, виявилися замороженими. “Обсяги будівельних робіт скоротилися з 310 до 30-ти об’єктів. Тобто у десять разів. Решта заморожені. Нових об’єктів також немає, і не планується”, — пише видання.
“Ціна управління за методами Олійника і Бондаренка занадто висока для Дніпропетровської області, і, очевидно, назріли серйозні кадрові висновки з центру, оскільки в очах суспільства саме Президент Зеленський несе відповідальність за успішність чи неуспішність “Великого будівництва”, — робить висновок видання.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що проти Святослава Олійника і його цивільної дружини Ірини Гунази заведено кілька кримінальних справ за декларування недостовірної інформації та відмивання коштів.