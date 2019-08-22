За півроку МХП інвестував у соціально відповідальні проекти близько 62 млн грн

Лідируючі позиції зайняли інвестиції в розвиток дорожньої інфраструктури — 23,5 млн грн, а також підтримка освітньої сфери — 9 млн грн, що включає сприяння у розвитку шкіл, допомогу дитячим садкам, а також освітнім установам професійного профілю та ВНЗ.

В цілому, у першому півріччі 2019 року на розвиток громадських та інфраструктурних об’єктів у локаціях присутності 30 своїх підприємств в 14 регіонах України агрохолдинг МХП спрямував 38,1 млн грн.

У реалізацію низки найпріоритетніших КСВ-проектів та ініціатив у соціально-культурній сфері локацій присутності своїх підприємств холдинг інвестував 21,39 млн грн. У рамках програми “Лелека”, орієнтованої на фінансову підтримку молодих батьків, МХП профінансував адресну допомогу при народженні дітей в розмірі 430 тис. грн.

“Одні з найважливіших проявів нашої корпоративної соціальної відповідальності — підтримка розвитку сільської медицини та соціальної сфери. Це найзатребуваніші напрями для наших партнерських громад в місцях присутності підприємств холдингу. Один з найцінніших для громад КСВ-проектів МХП — „Лікар для села“: холдинг фінансує виїзні огляди лікарів у села, закупівлю необхідного обладнання та медикаментів для амбулаторій”, — розповіла Вікторія Нагірняк, керівник напряму “Корпоративна соціальна відповідальність” холдингу МХП.

Ще один зі стратегічних проектів — “Добробут громади” — має освітньо-просвітницькі цілі. Проект допомагає керівникам об’єднаних територіальних громад розширити фінансові можливості для розвитку та становлення. В рамках проекту для голів об’єднаних територіальних громад у локаціях присутності МХП оголошений конкурс на реалізацію сміливих ідей щодо підвищення добробуту громад з можливістю для ОТГ-переможців отримати десять грантів по 100 тис. грн. У рамках проекту “Добробут громади” експерти МХП також детально вивчають потреби голів ОТГ, старост сільрад, підбирають і проводять необхідні для них освітньо-просвітницькі заходи — лекторії або семінари. Наприклад, у серпні в Літвінецкой ОТГ відбулася лекція експерта на тему “Чи є загроза закриття ФАПів як наслідок проведення медреформи?”. Після подібних зустрічей багато учасників зовсім інакше починають дивитися на зміни, що відбуваються та чітко бачать свою роль.

“Ми готуємо амбітний новаторський проект національного масштабу SMART VILLAGE, запуск якого запланований на III квартал цього року. Це буде справжня цифрова революція для розвитку громад, діджиталізації місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я. Ця ініціатива покликана також стимулювати розвиток культури підприємництва та підвищувати добробут громад у регіонах присутності МХП”, — пояснила Вікторія Нагірняк.

Як повідомлялося раніше, у 2018 році агроіндустріальний холдинг МХП у рамках проектів корпоративної соціальної відповідальності вдвічі збільшив обсяги соціальних та інфраструктурних інвестицій в регіонах присутності в порівнянні з показниками 2017 року. Фінансування цих проектів перевищило 200 млн грн.

Зараз холдинг працює над залученням додаткових коштів від міжнародних фінансових донорів, щоб зміцнити фінансову базу громад. Для цього представники МХП проводять переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими можливими грантодавцями. Холдинг розгорнув просвітницькі проекти, що покликані навчити представників місцевих громад та їхніх керівників, місцевих активістів роботі з міжнародними фінансовими організаціями, а також навчити представників громад оформляти й готувати проекти для отримання коштів на розвиток з державного бюджету.

Пріоритетні напрямки проектів в сфері корпоративної соціальної відповідальності МХП