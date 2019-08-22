За півроку МХП інвестував у соціально відповідальні проекти близько 62 млн грн

ukru
22 березня, 04:30 • 54422 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 130932 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 158670 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 147592 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 221711 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157526 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 191995 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 178347 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130847 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173717 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.1 м/с
23 %
756 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 87827 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 70013 перегляди
Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

22 березня, 03:30 • 22116 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 68616 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 37728 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 144279 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 221711 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 191995 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 178347 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 145994 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 5020 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 11704 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 130932 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 105260 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 82742 перегляди
Актуальне
За півроку МХП інвестував у соціально відповідальні проекти близько 62 млн грн

За півроку МХП інвестував у соціально відповідальні проекти близько 62 млн грн

Київ • УНН

 • 10697 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Агроіндустріальний холдинг МХП у першому півріччі поточного року інвестував у фінансування проектів у рамках програм корпоративної соціальної відповідальності та розвитку територій присутності майже 62 млн грн. Про це УНН повідомили в компанії.

Лідируючі позиції зайняли інвестиції в розвиток дорожньої інфраструктури — 23,5 млн грн, а також підтримка освітньої сфери — 9 млн грн, що включає сприяння у розвитку шкіл, допомогу дитячим садкам, а також освітнім установам професійного профілю та ВНЗ.

В цілому, у першому півріччі 2019 року на розвиток громадських та інфраструктурних об’єктів у локаціях присутності 30 своїх підприємств в 14 регіонах України агрохолдинг МХП спрямував 38,1 млн грн.

У реалізацію низки найпріоритетніших КСВ-проектів та ініціатив у соціально-культурній сфері локацій присутності своїх підприємств холдинг інвестував 21,39 млн грн. У рамках програми “Лелека”, орієнтованої на фінансову підтримку молодих батьків, МХП профінансував адресну допомогу при народженні дітей в розмірі 430 тис. грн.

“Одні з найважливіших проявів нашої корпоративної соціальної відповідальності — підтримка розвитку сільської медицини та соціальної сфери. Це найзатребуваніші напрями для наших партнерських громад в місцях присутності підприємств холдингу. Один з найцінніших для громад КСВ-проектів МХП — „Лікар для села“: холдинг фінансує виїзні огляди лікарів у села, закупівлю необхідного обладнання та медикаментів для амбулаторій”, — розповіла Вікторія Нагірняк, керівник напряму “Корпоративна соціальна відповідальність” холдингу МХП.

Ще один зі стратегічних проектів — “Добробут громади” — має освітньо-просвітницькі цілі. Проект допомагає керівникам об’єднаних територіальних громад розширити фінансові можливості для розвитку та становлення. В рамках проекту для голів об’єднаних територіальних громад у локаціях присутності МХП оголошений конкурс на реалізацію сміливих ідей щодо підвищення добробуту громад з можливістю для ОТГ-переможців отримати десять грантів по 100 тис. грн. У рамках проекту “Добробут громади” експерти МХП також детально вивчають потреби голів ОТГ, старост сільрад, підбирають і проводять необхідні для них освітньо-просвітницькі заходи — лекторії або семінари. Наприклад, у серпні в Літвінецкой ОТГ відбулася лекція експерта на тему “Чи є загроза закриття ФАПів як наслідок проведення медреформи?”. Після подібних зустрічей багато учасників зовсім інакше починають дивитися на зміни, що відбуваються та чітко бачать свою роль.

“Ми готуємо амбітний новаторський проект національного масштабу SMART VILLAGE, запуск якого запланований на III квартал цього року. Це буде справжня цифрова революція для розвитку громад, діджиталізації місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я. Ця ініціатива покликана також стимулювати розвиток культури підприємництва та підвищувати добробут громад у регіонах присутності МХП”, — пояснила Вікторія Нагірняк.

Як повідомлялося раніше, у 2018 році агроіндустріальний холдинг МХП у рамках проектів корпоративної соціальної відповідальності вдвічі збільшив обсяги соціальних та інфраструктурних інвестицій в регіонах присутності в порівнянні з показниками 2017 року. Фінансування цих проектів перевищило 200 млн грн.

Зараз холдинг працює над залученням додаткових коштів від міжнародних фінансових донорів, щоб зміцнити фінансову базу громад. Для цього представники МХП проводять переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку та іншими можливими грантодавцями. Холдинг розгорнув просвітницькі проекти, що покликані навчити представників місцевих громад та їхніх керівників, місцевих активістів роботі з міжнародними фінансовими організаціями, а також навчити представників громад оформляти й готувати проекти для отримання коштів на розвиток з державного бюджету.

Пріоритетні напрямки проектів в сфері корпоративної соціальної відповідальності МХП

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,416.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.19