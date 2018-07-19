За півроку було скоєно 12 замовних убивств

За даними прокуратури, у цих кримінальних провадженнях трьом особам повідомлено про підозру.



Водночас, як зауважили у відомстві, жодної справи у січні-червні цього року по замовних убивствах, вчинених за цей період, не було направлено до суду.



Протягом першого півріччя минулого року на території нашої країни було скоєно 5 замовних убивств.



Як повідомляв УНН, в Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.