За півроку було скоєно 12 замовних убивств
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. В Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 12 замовних убивств, що більше ніж удвічі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили УНН у Генеральній прокуратурі України.
За даними прокуратури, у цих кримінальних провадженнях трьом особам повідомлено про підозру.
Водночас, як зауважили у відомстві, жодної справи у січні-червні цього року по замовних убивствах, вчинених за цей період, не було направлено до суду.
Протягом першого півріччя минулого року на території нашої країни було скоєно 5 замовних убивств.
Як повідомляв УНН, в Україні протягом січня-червня 2018 року було вчинено 4 тис. 465 умисних убивств, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.