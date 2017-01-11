За перший тиждень року в Україні від грипу померло шестеро осіб

“На 01 тижні зареєстровано 6 летальних випадків від грипу: в Черкаській, Донецькій областях по 1 випадку, в Запорізькій, Львівській — по 2 випадки, із них 1 дитина”, — йдеться у бюлетні.

Як повідомляв УНН, у МОЗі тиждень не мали зведених оперативних даних щодо захворюваності на грип і ГРВІ в Україні, а також щодо епідеміологічної ситуації з початку 2017 року, незважаючи на те, що в країні, згідно з даними на сайті міністерства, епідемія грипу.