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За перший тиждень року в Україні від грипу померло шестеро осіб

За перший тиждень року в Україні від грипу померло шестеро осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. За перший тиждень нового року (з 2 до 8 січня) в Україні від грипу померло шестеро осіб. Про це йдеться в інформаційному бюлетні “ГРИП та ГРВІ” за 1 тиждень 2017 року, передає УНН.

“На 01 тижні зареєстровано 6 летальних випадків від грипу: в Черкаській, Донецькій областях по 1 випадку, в Запорізькій, Львівській — по 2 випадки, із них 1 дитина”, — йдеться у бюлетні.

Як повідомляв УНН, у МОЗі тиждень не мали зведених оперативних даних щодо захворюваності на грип і ГРВІ в Україні, а також щодо епідеміологічної ситуації з початку 2017 року, незважаючи на те, що в країні, згідно з даними на сайті міністерства, епідемія грипу.

Українські Національні Новини

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