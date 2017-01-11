За первую неделю года в Украине от гриппа умерли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. За первую неделю нового года (со 2 по 8 января) в Украине от гриппа умерло шесть человек. Об этом говорится в информационном бюллетене "ГРИПП и ОРВИ" за 1 неделю 2017 года, передает УНН.
"За 01 неделю зарегистрировали 6 летальных случаев от гриппа: в Черкасской, Донецкой областях по 1 случаю, в Запорожской, Львовской - по 2 случая, из них 1 ребенок", - говорится в бюллетене.
Как сообщал УНН, в Минздраве неделю не было сводных оперативных данных по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине, а также по эпидемиологической ситуации с начала 2017 года, несмотря на то, что в стране, по данным на сайте министерства, эпидемия гриппа.