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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За перший квартал 2018 року експорт українських товарів до ЄС зріс майже на третину

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Експорт товарів з України до країн Європейського Союзу в першому кварталі 2018 року, порівняно з першим кварталом 2017 року, зріс на 26,5% і склав 4,058 мільярда доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.

За перший квартал 2018 року експорт українських товарів до ЄС зріс майже на третину

Частка експорту до країн Євросоюзу у загальному обсязі українського експорту в першому кварталі становила 38,9%. Імпорт з Європейського союзу за вказаний період зріс на 10,7% і становив 4,523 мільярда доларів.

За даними Нацбанку, експорт товарів з України до РФ в першому кварталі 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, скоротився на 11,5% — до 709 мільйонів доларів. У той же час імпорт зріс на 28,4%, до 1,9 мільярда доларів.

Як повідомляв УНН, експерт розповів, як українські заробітчани підтримують гривню.

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