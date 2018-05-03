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Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За первый квартал 2018 года экспорт украинских товаров в ЕС вырос почти на треть

Киев • УНН

 • 11695 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Экспорт товаров из Украины в страны Европейского Союза в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, вырос на 26,5% и составил 4,058 миллиарда долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

За первый квартал 2018 года экспорт украинских товаров в ЕС вырос почти на треть

Доля экспорта в страны Евросоюза в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%. Импорт из Европейского союза за указанный период вырос на 10,7% и составил 4,523 миллиарда долларов.

По данным Нацбанка, экспорт товаров из Украины в РФ в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 11,5% — до 709 миллионов долларов. В то же время импорт вырос на 28,4%, до 1,9 миллиарда долларов.

Как сообщал УНН, эксперт рассказал, как украинские заробитчане поддерживают гривну.

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