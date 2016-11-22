За новими даними в аварії у США загинуло шість осіб

Раніше за даними телеканалу WDEF повідомляли про 12 загиблих.

За повідомленням влади округу Гамільтон, п’ять осіб померли на місці, ще один помер в лікарні, куди були доставлені 23 постраждалих. Автобус перевозив дітей різного віку, найстарші з них навчаються в п’ятому класі.

Наразі причина аварії з’ясовується. Водій автобуса надає допомогу в розслідуванні події.

Також представник місцевої поліції Фред Флетчер повідомив, що інших транспортних засобів, крім автобуса, в ДТП не брав.