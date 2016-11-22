По новым данным в аварии в США погибли шесть человек

Ранее по данным телеканала WDEF сообщали о 12 погибших.

По сообщению властей округа Гамильтон, пять человек скончались на месте, еще один скончался в больнице, куда были доставлены 23 пострадавших. Автобус перевозил детей разного возраста, старшие из них учатся в пятом классе.

Сейчас причина аварии устанавливается. Водитель автобуса оказывает помощь в расследовании происшествия.

Также представитель местной полиции Фред Флетчер сообщил, что других транспортных средств, кроме автобуса, в ДТП не участвовал.