По новым данным в аварии в США погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Шесть человек погибли в американском городе Чаттануга (штат Теннесси) в результате ДТП со школьным автобусом, передает УНН со ссылкой на AP NEWS.
Ранее по данным телеканала WDEF сообщали о 12 погибших.
По сообщению властей округа Гамильтон, пять человек скончались на месте, еще один скончался в больнице, куда были доставлены 23 пострадавших. Автобус перевозил детей разного возраста, старшие из них учатся в пятом классе.
Сейчас причина аварии устанавливается. Водитель автобуса оказывает помощь в расследовании происшествия.
Также представитель местной полиции Фред Флетчер сообщил, что других транспортных средств, кроме автобуса, в ДТП не участвовал.